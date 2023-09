Pacto da ONU pretende alcançar 50% de negros como líderes em empresas

Um modelo novo de sociedade, onde a equidade racial possa ser realidade. Esse é um dos objetivos e pensamentos do Pacto Global da ONU no Brasil. A entidade, em parceria com o Movimento pela Equidade Racial e o Pacto de Promoção de Equidade Racial (Mover), assinou nesta sexta-feira, 15, carta para discutir estratégias que promovam maior diversidade racial no ambiente interno das empresas.

Foi adotada uma estratégia para mitigar os efeitos da discriminação racial no ambiente corporativo, sendo assim, criar um movimento em que as empresas assumam meta de ter 50% de pessoas negras em posição de liderança até 2030. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente 29,5% dos cargos gerenciais nas companhias são ocupados por negros atualmente.

O documento assinado marca um posicionamento público a favor das temáticas ligadas à representatividade, pertencimento e empoderamento da população negra, como diz a ONU. O Pacto de Promoção da Equidade Racial é formado por 55 empresas signatárias, e contempla, hoje em dia, ações afirmativas para melhorar a qualidade do ensino público brasileiro e da formação de profissionais negros.

Um dos Movimentos adotados na agenda Ambição 2030 para alcançar as metas do Pacto Global da ONU é que mulheres ocupem posições de liderança, sendo propulsoras de mudanças no meio em que vivem.

No Brasil, a entidade convida empresas para reconhecerem a urgência e a necessidade de promoverem ações concretas, como por exemplo a adesão ao 'Elas Lideram 2030', desenvolvido e liderado pela ONU Mulheres para a igualdade de gênero das Nações Unidas.

O Movimento é uma estratégia específica para promover o empoderamento feminino por intermédio da liderança, com objetivo de atingir resultados efetivos na luta pela violência contra mulheres por mais empoderamento econômico. O que se pretende é ter mais de 1.500 empresas comprometidas e alavancar 11 mil mulheres para cargos de alta liderança até 2030.

A proposta está baseada em torno de trabalhar todas as camadas de desigualdade de gênero no ambiente de trabalho, enfrentamento à violência, o que engloba, por exemplo, assédios sexual e moral, sobrecarga nos cuidados e a desigualdade de remuneração.

O Banco do Brasil é embaixador desse e de outros três movimentos dentro do Pacto Global da ONU no Brasil, todos voltados à questões relacionadas aos Direitos Humanos. São Eles o Salário Digno e Raça Prioridade.

Para se atingir os objetivos do Elas Lideram 2030, vai ser necessário que as empresas estejam focadas nas jornadas de capacitação, com olhar voltado para o fortalecimento da formação e da oportunidade igualitária de promoção nas carreiras.