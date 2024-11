Padastro é preso por abusar e manter em cárcere enteada no DF

Criança conseguiu escapar - Foto: Divulgação | PMDF

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de domingo, 27, acusado de cárcere privado e estupro de vulnerável. A ação foi desencadeada após a criança de 11 anos conseguir escapar e procurar o Conselho Tutelar do Gama para denunciar os abusos cometidos pelo padrasto.

Leia mais

>> Enfermeira é encontrada morta dentro de casa em Salvador

>> Corpo de mulher é encontrado amarrado e boiando na praia da Ribeira



O Conselho Tutelar acionou a PMDF. Ao chegarem ao local, no residencial Mansões Paraíso, os policiais confirmaram a situação e prenderam o suspeito em flagrante.

De acordo com a PMDF, o homem, natural do Pará, possui uma extensa ficha criminal, incluindo uma fuga do sistema prisional. Durante a operação, a mãe das crianças estava presente e tentou obstruir a ação policial. Ela foi levada para prestar depoimento como testemunha do caso.