Padre morre e outro fica ferido após acidente em frente a igreja | A TARDE

Um acidente de trânsito ocorrido na noite desta sexta-feira (8) deixou um padre morto e outro gravemente ferimento, na cidade de Guaraniaçu, no Paraná. A tragédia aconteceu em frente a igreja onde eles celebrariam uma missa.

Segundo informações do G1, o padre que não resistiu foi identificado como frei Nilso Antônio Cignachi, de 72 anos. O outro ocupante do carro, Frei Ismael Stangherlin, de 66 anos, está internado no Hospital Universitário de Cascavel.

Ainda de acordo com o portal de notícias, o acidente ocorreu no km 512 da BR-277, quando. Frei Nilso dirigia o carro e, ao cruzar a rodovia para acessar a capela, o veículo foi atingido por um caminhão que transitava no sentido contrário da via. Com o impacto da batida, o carro onde estavam os padres saiu da pista e, na sequência, capotou.