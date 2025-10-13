CHOCANTE
Padre tem mal súbito e morre instantes após celebrar missa
De acordo com a paróquia, o páraco Michelangelo Rameiro passou mal após tirar as vestes da missa especial
Por Redação
Instantes após celebrar uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, um padre sofreu um mal súbito e morreu na manhã de domingo, 12, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. As informações são do portal O Vale.
Padre Michelangelo Rameiro, conhecido como padre Miguel, tinha acabado de celebrar a missa especial, na comunidade São José, pertencente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, e passou mal após retirar os paramentos - vestes usadas em cerimônias religiosas - ao fim da missa.
Segundo informações da paróquia, membros da comunidade e fiéis tentaram socorrer o religioso, mas o sacerdote não resistiu e morreu ainda dentro da igreja. Por meio do Instagram, o Santuário Nossa Senhora de Fátima lamentou a morte do religioso.
"O Santuário Nossa Senhora de Fátima, de Campina Grande do Sul, Diocese de Paranaguá, comunica com profundo pesar o falecimento do Padre Michelangelo Rameiro (Padre Miguel), Vigário Paroquial de nossa Paróquia."
Segundo a nota divulgada pelo Santuário, o atendimento de emergência foi acionado, mas o padre já havia falecido quando a equipe chegou ao local.
A notícia da morte causou comoção entre os fiéis e se espalhou rapidamente pela região e pelas redes sociais. O velório e sepultamento do padre devem ocorrer nesta segunda-feira, 13, em horário e local ainda não divulgados pela Diocese.
