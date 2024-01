Pagamentos do Bolsa Família 2024 começam nesta quinta | A TARDE

Os pagamentos do Bolsa Família 2024, realizados pela Caixa Econômica Federal, iniciam nesta quinta-feira, 18. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

O benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada — com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado, conforme indicou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família, com adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos; R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; R$ 50 por criança de até seis meses.

Confira o calendário para janeiro de 2024:

Final do NIS: 1 - pagamento em 18/1

Final do NIS: 2 - pagamento em 19/1

Final do NIS: 3 - pagamento em 22/1

Final do NIS: 4 - pagamento em 23/1

Final do NIS: 5 - pagamento em 24/1

Final do NIS: 6 - pagamento em 25/1

Final do NIS: 7 - pagamento em 26/1

Final do NIS: 8 - pagamento em 29/1

Final do NIS: 9 - pagamento em 30/1

Final do NIS: 0 - pagamento em 31/1

A estimativa de pagamentos nos meses:

Fevereiro (6/2 a 29/2);

Março (15/3 a 28/3);

Abril (17/4 a 30/4);

Maio (17/5 a 31/5);

Junho (17/6 a 28/6);

Julho (18/7 a 31/7);

Agosto (19/8 a 30/8);

Setembro (17/9 a 30/9);

Outubro (18/10 a 31/10);

Novembro (14/11 a 29/11);

Dezembro (10/12 a 23/12).