Pague R$ 200 e encare fila de 2h por vídeo de drone na laje da Rocinha

- Foto: Reprodução | @sandygommes/Instagram

Uma laje comum na comunidade da Rocinha se transformou no novo "cartão-postal" de luxo do Rio de Janeiro. Apelidado de Porta do Céu, o local oferece uma vista panorâmica privilegiada da Cidade Maravilhosa, atraindo brasileiros e estrangeiros que não hesitam em desembolsar cerca de R$ 200 para garantir um registro profissional feito por drone.

O sucesso é tanto que a espera para subir o morro e garantir o vídeo de poucos segundos pode chegar a duas horas de fila. A experiência, que viralizou no perfil do guia Hebert, mostra o Rio sob um ângulo cinematográfico, consolidando o turismo na Rocinha como uma alternativa potente aos roteiros tradicionais como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

Para quem visita a laje na Rocinha, a escolha da roupa é estratégica. Como o registro é feito por drone, capturando o contraste entre as cores da comunidade e o azul do mar, os turistas têm investido em figurinos vibrantes.

Turismo em comunidades ganha força

O fenômeno da Porta do Céu não é isolado. Comunidades como Vidigal e Morro Santa Marta já abriram caminho para esse modelo de negócio. Na Rocinha, porém, a sofisticação da entrega (vídeos editados e captados por drones de alta performance) elevou o patamar do serviço, gerando renda para moradores e guias locais.

O movimento prova que o viajante moderno busca experiências autênticas e, acima de tudo, "instagramáveis", onde a barreira entre o turismo de contemplação e a produção de conteúdo para redes sociais praticamente deixou de existir.