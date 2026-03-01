Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTENDA

Pague R$ 200 e encare fila de 2h por vídeo de drone na laje da Rocinha

Conhecida como "Porta do Céu", a laje atrai turistas com vista panorâmica do Rio

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

01/03/2026 - 18:22 h | Atualizada em 01/03/2026 - 19:19

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Pague R$ 200 e encare fila de 2h por vídeo de drone na laje da Rocinha
-

Uma laje comum na comunidade da Rocinha se transformou no novo "cartão-postal" de luxo do Rio de Janeiro. Apelidado de Porta do Céu, o local oferece uma vista panorâmica privilegiada da Cidade Maravilhosa, atraindo brasileiros e estrangeiros que não hesitam em desembolsar cerca de R$ 200 para garantir um registro profissional feito por drone.

O sucesso é tanto que a espera para subir o morro e garantir o vídeo de poucos segundos pode chegar a duas horas de fila. A experiência, que viralizou no perfil do guia Hebert, mostra o Rio sob um ângulo cinematográfico, consolidando o turismo na Rocinha como uma alternativa potente aos roteiros tradicionais como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Genesis Escorihuela (@gennesise)

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bruno Ribeiro | Favela Tour Rio (@guiabrunorio)

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Maitê Proença (@eumaiteproenca)

Para quem visita a laje na Rocinha, a escolha da roupa é estratégica. Como o registro é feito por drone, capturando o contraste entre as cores da comunidade e o azul do mar, os turistas têm investido em figurinos vibrantes.

Turismo em comunidades ganha força

O fenômeno da Porta do Céu não é isolado. Comunidades como Vidigal e Morro Santa Marta já abriram caminho para esse modelo de negócio. Na Rocinha, porém, a sofisticação da entrega (vídeos editados e captados por drones de alta performance) elevou o patamar do serviço, gerando renda para moradores e guias locais.

O movimento prova que o viajante moderno busca experiências autênticas e, acima de tudo, "instagramáveis", onde a barreira entre o turismo de contemplação e a produção de conteúdo para redes sociais praticamente deixou de existir.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

redes sociais Rio de Janeiro Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x