Pai é preso após ser filmado abusando da filha internada na UTI de hospital - Foto: Reprodução / Tv Globo

Um pai foi preso acusado de abuso sexual contra a própria filha. No momento do ato, ele aproveitou que a adolescente de 14 anos estava sem discernimento e condição de esboçar qualquer reação de defesa.

A equipe de enfermagem do hospital gravou um vídeo que serviu como prova do crime. Os profissionais ainda notaram que os batimentos cardíacos da vítima disparavam na presença do acusado.

O vídeo foi gravado na madrugada de maio, dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. O caso foi revelado pelo programa Profissão Repórter.

Ao programa, uma testemunha da área de enfermagem contou que "percebeu que a adolescente estava muito agitada no momento de trocar a fralda, e notou que as partes íntimas dela estavam com muita vermelhidão e fissuras".

"Ele acariciou o seio dela. Eu vi por duas vezes na noite de sexta-feira. Ele abria a fralda dela por duas vezes e nós brigamos com ele que não era para ele fazer aquilo. Ele mexia muito na perna, beijava meio que de canto de boca, se esfregava na beira da cama e, ao sair, ele ajeitava a roupa e se direcionava ao banheiro", relatou outra profissional.



O pai da adolescente foi preso no dia 13 de maio pela Polícia Civil por suspeita de estupro vulnerável. O caso segue em investigação pela PC.