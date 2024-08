Pai é preso por suspeita de matar filho com pauladas enquanto dormia

Arma do crime foi apreendida - Foto: Divulgação

Um homem de 67 anos foi preso na manhã dessa terça-feira, 6, por suspeita de matar o filho com um pedaço de madeira. O caso aconteceu em Mairinque, em São Paulo, informou o portal Metrópoles.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para socorrer a vítima de 29 anos. Ele chegou a ser levado para o Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu.

A irmã da vítima, também filha do suspeito, explicou que o pai possui problemas psiquiátricos e estaria passando por um surto psicótico. A possível arma do crime, um pedaço de madeira com pregos, foi entregue às autoridades pela jovem.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atacada enquanto dormia. O homem foi preso em flagrante por homicídio qualificado e será apresentado em audiência de custódia. Ao ser encontrado, o suspeito estava visivelmente alterado, sem condições de prestar depoimento.