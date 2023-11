Pará tem o pior índice de queimadas do Brasil em 2023 | A TARDE

Um levantamento feito pelo Instituto Nacional Espaciais (Inpe) mostrou que o Pará teve o maior número de queimadas no Brasil, entre janeiro e outubro de 2023. O estado teve o segundo pior mês de outubro em 25 anos, com mais de focos de incêndio registrados.

Ambientalistas apontam que as mudanças climáticas ajudaram a elevar a temperatura, de acordo com o G1. O período mais seco facilita a propagação do fogo em áreas de mata.

Foram reforçadas equipes na região sudoeste do estado para controlar o avanço das queimadas em Altamira, município com mais focos de incêndio no Brasil.

O uso de fogo em áreas de mata é comum para renovação de pasto, limpar terrenos e desmatar ilegalmente a floresta. Essas são algumas das principais causas das queimadas.

Na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, na região oeste do estado, que vem sendo castigada pela seca, o céu ficou encoberto pela fumaça. Mesmo com uso proibido de fogo dentro da reserva, segundo o G1, brigadistas encontraram vários focos de incêndio e animais com sede no caminho.

O governo do Pará informou que tem reforçado a prevenção e combate aos incêndios florestais desde julho, mas que tem sido desafiador combater a seca intensa.

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que trabalha para aumentar os o número de brigadistas na região, além de drones para o monitoramento da área. Duas aeronaves dão apoio no combate aos incêndios. mil