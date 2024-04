Paraquedista brasileiro morre após colidir no ar durante salto nos EUA | A TARDE

Um paraquedista brasileiro acabou morrendo ao colidir com outro profissional durante um salto nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na segunda-feira, 1, na Flórida.

De acordo com informações do Departamento de Polícia de DeLand, cidade onde ocorreu a tragédia, as investigações preliminares apontam que os dois profissionais colidiram no ar por volta das 14h (horário local). O corpo de Giulianno Scotti, de 42 anos, que era de Manaus, no Amazonas, foi localizado em um quarteirão de uma avenida da cidade.

Ainda conforme a nota emitida pela polícia, as equipes de socorro tentaram salvar Giulianno, mas ele teve a morte declarada ainda no local onde foi achado.

Já o segundo paraquedista foi socorrido e, de acordo com os agentes, teve apenas ferimentos leves.

As autoridades não divulgaram a altitude da queda ou se os dois paraquedistas saltaram da mesma aeronave.

Uma autópsia realizada pelo Gabinete do Condado de Volusia vai determinar qual foi exatamente a causa da morte de Giulianno.