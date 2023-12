Participante com mestrado no ITA erra pergunta do milhão; veja questão | A TARDE

Com mestrado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), Luiz Pratines, de 51 anos, chegou muito perto de vencer o 'Quem quer ser um milionário?'. Após passar por todas as etapas, o recifense errou a última pergunta.

Na questão final, Pratines precisava responder qual esporte havia sido originado através das práticas esportivas Tsu Chu e Harpastum. Ele ficou na dúvida e escolheu esgrima, mas a resposta correta era futebol.

Mesmo com o erro, o participante não voltou para casa com os bolsos vazios e garantiu um prêmio de R$ 300 mil. Nos bastidores, Luiz brincou com o desejo de Luciano Huck de ver um participante faturar o prêmio máximo do game:

"Eu estava com uma chance bastante grande. Eu parti do princípio de que o público não iria me ajudar. De qualquer forma, não posso pensar em perder. Eu ganhei! Ganhei muitas coisas. Ganhei, obviamente, esse prêmio, mas ganhei também a oportunidade de contar minha história, partilhar essa história com vocês. Infelizmente não deu pra chegar no milhão, frustrei esse sonho do Luciano", disse o recifense.

Além de ter o mestrado no ITA, Luiz Pratines já trabalhou na Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), morou em Dubai por 16 anos e, atualmente, vive na França.

Assista:





Reprodução | TV Globo