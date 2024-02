Passageiro tem AVC em voo e avião faz pouso de emergência em Fortaleza | A TARDE

Avião de grande porte, um Boeing 777-300ER precisou de uma manobra fora do habitual após um passageiro de 70 anos ter um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante um voo, na tarde desta segunda-feira, 22.



O itinerário do voo da Latam era Lisboa para São Paulo, mas o pouso de emergência precisou ser feito em Fortaleza. O piloto informou sobre a ocorrência quando a aeronave sobrevoava o Piauí.

Não se tem informação sobre o estado de saúde do homem que teve o AVC. Dois médicos estavam no voo e fizeram o primeiro atendimento. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.