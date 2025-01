Passageiros de voo em pane reembarcam nesta sexta em Brasilia

Novo voo deve sair nesta sexta, 27, às 21h05, conforme informado pela Latam - Foto: AFP

Os passageiros do voo que passou por situação de emergência logo após a decolagem, vão embarcar novamente nesta sexta-feira, 27. O voo LA3852 tinha acabado de decolar no aeroporto de Brasilia com destino à Teresina-PI. O novo voo deve sair nesta sexta, 27, às 21h05, conforme informado pela Latam.

A aeronave apresentou problemas logo ao decolar e precisou de "manutenção não programada". O avião sobrevoou Brasília durante 40 minutos antes de voltar ao aeroporto da capital federal.

A concessionária responsável pela administração do aeroporto de Brasília, InfraAmérica, disse em nota que o voo solicitou retorno em torno das 22h.

“O avião pousou no aeroporto sem qualquer intercorrência aproximadamente 20 minutos depois. Por protocolo de segurança, as operações aéreas do terminal foram temporariamente suspensas até o pouso da aeronave, sendo retomadas às 22h27", afirma o comunicado.

A Latam lamentou o ocorrido e disse que "adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir sempre uma viagem segura para todos".