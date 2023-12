Passagens aéreas no Brasil chegam ao preço mais alto desde 2010 | A TARDE

Setor que sofreu inúmeras perdas durante a pandemia, a aviação tem praticado os preços mais altos desde 2010, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O valor médio das passagens aéreas, que estava em R$ 539 em maio, chegou a R$ 747 em setembro.

Para especialistas da área, o cenário macroeconômico não pode ser a justificativa, já que houve estabilização do dólar e queda no querosene de aviação ao longo do ano.

Dessa forma, entende-se que a elevação dos preços se deve ao endividamento das companhias aéreas.