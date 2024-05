Passarela é instalada no RS e retoma acesso entre cidades ilhadas | A TARDE

Uma passarela flutuante foi instalada pelo Exército, nas águas do Rio Forqueta, nesta quarta-feira, 15. A ponte que ligava os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari (RS) foi completamente destruída pela primeira enchente que destruiu a região, no início de maio.

Com isso, o trajeto entre uma cidade e outra só era possível com o uso de barcos. Juntos, os municípios somam mais de 105 mil habitantes.



A passarela, que foi montada em uma noite, tem estruturas de alumínio. Apesar de seguro, o deslocamento é feito obrigatoriamente com uso de coletes salva-vidas. O local está funcionando com a passagem de 30 pessoas por minuto e em sentido único.

A entrega do equipamento estava prevista para a última semana, mas precisou ser adiada após a segunda enchente que assolou a região. Não há previsão para a construção de uma nova ponte.

