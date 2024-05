Pastor diz que algumas crianças abusadas também são culpadas; vídeo | A TARDE

O pastor Jonas Felício Pimentel, líder da igreja evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, disse durante um culto que, em determinados casos, crianças que são vítimas de abuso sexual têm participação e culpa dos crimes.

“Existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro”, disse o pastor.

A fala do líder da igreja evangélica repercutiu de forma negativa nesta terça-feira, 30, nas redes sociais. “Os pais e, principalmente as mães, devem ter muito cuidado, devem ter muita malícia quanto às suas filhas. Filho é junto com o pai, junto com a mãe, a menos que exista uma circunstância imperiosa que não permite tal coisa, não é?”, acrescentou Jonas Felício.

Reprodução / X