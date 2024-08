Pastor e obreiro tem vídeo íntimo vazado e igreja toma atitude

No vídeo, o pastor e o outro homem estão em ato sexual - Foto: Reprodução

Após ter o vídeo íntimo com um integrante da igreja vazado nas redes sociais, um pastor da Igreja Assembleia de Deus pediu renúncia ao cargo. O caso ocorreu em Rio Branco, no Acre.

No vídeo, o pastor e o outro homem estão em ato sexual. As imagens, divulgadas sem edição para ocultar os rostos dos envolvidos, rapidamente identificaram o pastor, que é casado.

>>> Três pessoas morrem em queda de aeronave

>>> Jovem acorda ensanguentada no mato após aceitar água de desconhecido

A repercussão do vídeo foi imediata, levando a uma forte repreensão por parte dos membros da igreja. Após o escândalo, o pastor decidiu renunciar ao cargo. Um dirigente da Assembleia de Deus informou que o pastor está “envergonhado, arrependido, mas amparado pela igreja”.