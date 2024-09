Pastor é preso após oferecer "cura espiritual" em troca de sexo

Líder religioso foi preso preventivamente desde 15 de agosto - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um pastor de 53 anos foi preso por abuso sexual de quatro mulheres, na cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Todas as vítimas seriam membras da igreja que era liderada pelo religioso.

A investigação teria sido concluída na última sexta-feira, 23. O pastor teria utilizado sua posição de autoridade espiritual para cometer os crimes. Ele exigia estar sozinho com as vítimas durante momentos de oração na igreja.

Segundo as denúncias feitas no início de agosto, o pastor tocava as mulheres, dava “selinhos” e as convencia a manter relações sexuais sob o pretexto de “cura espiritual”. Os abusos ocorriam principalmente durante orações, quando as vítimas estavam em situações de vulnerabilidade.

O líder religioso foi preso preventivamente desde 15 de agosto. Seu advogado de defesa informou que o cliente não se manifestará durante a fase de inquérito policial, e o pastor ainda não foi interrogado.

As investigações seguem em andamento por parte da Polícia Civil para esclarecer todos os aspectos do caso.