Pastor investigado por manter clínica clandestina se entrega à polícia

O dono do centro terapêutico Amparo, onde 50 pessoas em situação de maus-tratos foram resgatadas na última semana, se entregou na Delegacia do Idoso, em Anápolis (GO), na madrugada de sábado, 2. Ele cuidava do local junto com a esposa, a pastora Suelen Klaus, que foi presa na semana passada.

Em uma reportagem do Metrópoles, o depoimento de cinco vítimas revelou o que acontecia dentro da clínica, com relatos que incluíam pessoas nuas, dopadas e amarradas, como forma de castigo. Os internos resgatados tinham entre 14 e 96 anos.

Pastor evangélico da Igreja Batista Vida Nova, o gaúcho Angelo Mario Klaus Junior, mais conhecido como pastor Junior Klaus, ficou em silêncio na maior parte do interrogatório com o delegado Manoel Vanderic.

Klaus disse que se divorciou legalmente da pastora Suelen Klaus, que foi presa em flagrante na terça-feira, 29, dentro do centro terapêutico. Angelo fugiu por um matagal quando percebeu a chegada da equipe da Polícia Civil.

Interrogatório

Ainda no interrogatório, o pastor disse que se divorciou de Suelen, com quem tem quatro filhos, mas que eles têm um relacionamento amigável. Além disso, o líder religioso assumiu que a pastora ajudava nos afazeres da clínica, mas que ela não tem qualquer participação na pessoa jurídica do estabelecimento.

Quando foi presa, Suelen disse que não tinha acesso à área onde os internos ficavam e que sua função era estritamente administrativa. Na sexta-feira, 1º, os policiais fecharam uma segunda clínica do pastor Klaus, com 43 pessoas.