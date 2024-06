Pastor que abusava de fiéis engoliu sêmen para curar gastrite

Sinval Ferreira está preso desde o dia 22 de maio, no Complexo Penitenciário da Papuda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um pastor de 41 anos, identificado como Sinval Ferreira, está preso desde o dia 22 de maio, no Centro de Detenção Provisória (CDP), no complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, no Distrito Federal. Ele é investigado por cometer práticas sexuais com fiéis em troca de 'cura milagrosa'.

Alvo de operação da Polícia Civil, o religioso simulava ser um profeta e ter revelações trágicas envolvendo a morte de parentes dos fiéis. Para livrá-los do infortúnio, os homens deveriam receber sexo oral e transar com o líder evangélico. Em um dos casos, Sinval chegou a engolir o sêmen de uma das vítimas para curar gastrite e outras supostas feridas estomacais.

Outro caso do pastor, ele chegou a dizer que o filho de uma das vítimas iria morrer e disse que a única forma de salvá-los seria fazendo uma espécie de unção no órgão sexual do pai das crianças. Sinval ia até a casa da vítima e se trancava com ela em um dos quartos. Rezando e masturbando o fiel, o religioso passou a fazer sexo oral no integrante da igreja.

Segundo as investigações da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), no âmbito da Operação Jeremias 23 — passagem bíblica que faz alusão aos falsos profetas —, o religioso usava a influência para abusar sexual e financeiramente dos fiéis que frequentavam a comunidade da qual ele é líder.