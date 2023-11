Patrícia Ramos expões imagens e áudio de agressões do ex-marido | A TARDE

A apresentadora do Rede BBB, Patrícia Ramos, revelou, na terça-feira, 31, que denunciou o ex-marido, Diogo Vitório, por violência doméstica e estelionato. Ela contou também, através de uma nota redigida por seus advogados, que entrou com um pedido de medida protetiva contra ele.

Além disso, foram divulgadas imagens dos ferimentos causados por Diogo no rosto de Patrícia, durante uma das agressões sofridas por ela. As fotos mostram o nariz sangrando, cortes e hematomas. Um vídeo de um momento de discussão do casal também foi exposto.



O RJ1, da TV Globo, teve acesso aos detalhes e às provas da denúncia. A reportagem mostrou imagens de uma das brigas do casal e um áudio, que expõe uma tentativa de Diogo de expulsar a influenciadora de casa. "Sai, sai, sai", disse o empresário, que teve o pedido negado por Patrícia. "Eu não vou sair".

Na mesma discussão, ela ainda diz: "Não vou (sair)! Tá diferente, que não sei o quê. Fica passando problema pra minha cabeça. Gosta de ficar caçando problema! Teu prazer é caçar problema!", disparou a apresentadora.

Denúncia

Na denúncia, Patrícia Ramos cita os crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking). Além disso, ela menciona diversas traições cometidas por Diogo, ao longo do relacionamento. Eles foram casados por cinco anos, mas as traições, segundo ela, aconteciam desde a época do namoro.

Ainda na denúncia, Patrícia alegou que, embora estivesse em um relacionamento conturbado, se viu em meio a uma dependência emocional, por conta de falsas promessas de Diogo de que iria mudar. E foi justamente por estas promessas que ela acabou aceitando se casar com o empresário. Ela narra também que as discussões entre o casal se agravaram a ponto de virar agressão física e psicológica.

Patrícia Ramos alega que foi extorquida pelo ex-marido, para que ele assinasse o divórcio. Ele teria pedido R$ 400 mil para assinar o documento. Ela teria depositado somente uma parte do valor.