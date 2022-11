"Patriota do caminhão" é comerciante e fã de Bolsonaro

Um dos vídeos mais assistidos nas redes sociais na última semana é o do "patriota do caminhão". No vídeo, um homem vestido com uma camisa amarela, se agarra na frente de um caminhão para forçar a parada do veículo, que segue viagem com o "manifestante" pendurado na carroceria por vários quilômetros.

O cidadãoem quesão é Junior Cesar Peixoto, comerciante, bolsonarista e mora em Caruaru (PE). Proxcurado pelo G1, ele recusa qualquer pedido de entrevista. “Eu não queria conversar porque já fui muito exposto”, respondeu a uma tentativa de conversa.

Nas redes sociais, desde 2018, Junior se mostra, apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e crítico ferrenho do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a situação ocorrida em Caruaru (PE), o motorista gravou dois minutos de vídeo , até que o homem pendurado pediu para ele parar. “Vou parar ali para você descer, você desce, beleza? Não quero confusão, tô trabalhando. Saí da minha casa, tenho três filhos”, disse o caminhoneiro. gravado pendurado no para-brisa de um caminhão.

Os internautas, é claro, não perdoaram. Em pouco tempo, o caso inusitado (e muito perigoso) virou meme no Twitter, Facebook e Instagram. Veja o vídeo: