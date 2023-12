Paulo Guedes e Roberto Justus vão reestruturar dívidas de Ana Hickmann | A TARDE

A apresentadora Ana Hickmann resolveu apostar em artilharia pesada para reestruturar a dívida milionária de sua empresa. Ela contratou a Legenda Investimentos, empresa que, entre outros nomes, conta com Paulo Guedes, a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, e o apresentador e publicitário Roberto Justus.

Ana descobriu o rombo, que pode ultrapassar os R$ 14,5 milhões, antes da briga com o marido Alexandre Correa. Em uma entrevista dada no programa Domingo Espetacular, a modelo afirmou que não pode entrar em detalhes por conta do segredo de justiça, mas que muita coisa ainda será descoberta nesse processo.

A empresa foi criada em outubro por Justus e tem como objetivo ajudar a gerir grandes fortunas. Ele se uniu ao veterano dos negócios Sergio Eraldo Salles, e ao ex-ministro da economia, seus sócios.

A novidade foi anunciada por Ana em seu Instagram. Ela também anunciou a mudança da equipe que vai cuidar de sua imagem, que passará para a Plataforma Oceano, da qual é sócia.