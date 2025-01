PE: mulher morre após contrair raiva em ataque de sagui

A família acredita que houve negligência médica, pois a mulher não recebeu a profilaxia pós-exposição ao vírus - Foto: Fabrício Corsi Arias

Morreu na manhã deste sábado, 11, a mulher de 56 anos que contraiu raiva após ser atacada por um sagui em Santa Maria do Cambucá, no Agreste de Pernambuco. A paciente, identificada como Ivonete, estava internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Recife. Este foi o primeiro caso de raiva registrado no estado em oito anos.

O incidente ocorreu no dia 28 de novembro, quando Ivonete teve a mão esquerda mordida pelo animal ao tentar defender o neto, de 3 anos, enquanto chegava em casa. A família acredita que houve negligência médica, pois a mulher não recebeu a profilaxia pós-exposição ao vírus (vacina e/ou soro) dentro do prazo recomendado, após procurar socorro na cidade onde morava.

Familiares de Ivonete estão avaliando a possibilidade de acionar a Justiça. “Era para ela ter sido bem tratada e encaminhada para algum lugar que tivesse o tratamento e não terem deixado voltar para casa”, afirmou a sobrinha da vítima.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que realiza a cópia dos documentos dos pacientes para investigação epidemiológica e monitoramento de casos. A pasta também reforçou que, de acordo com as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), cabe ao município apurar o caso e tomar as medidas necessárias.