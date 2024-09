Peão morre após ser pisoteado por touro em rodeio

Peão de 21 anos foi atingido no tórax - Foto: Reprodução

Um peão de 21 anos, identificado como Italo Silva Rodrigues, morreu após ser pisoteado por um touro, durante rodeio no município de Guapiaçu, interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 30.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o jovem teve o tórax atingido pelo animal, sendo socorrido a uma unidade de saúde, com possibilidade de transferência para um hospital em São José do Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos.

Em contato com o portal de notícias G1, a organização do rodeio disse a montaria é responsabilidade da Associação de Campeões de Rodeios (ACR), mas pontuou que prestou toda a assistência necessária aos familiares da vítima.