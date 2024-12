Pecado? 23% dos evangélicos apostam no tigrinho, diz pesquisa

Modalidade é popular no Brasil - Foto: Reprodução | TV Globo

Evangélicos apostam mais em bets do que católicos, é o que revela uma pesquisa Datafolha que abordou este hábito da população.

Segundo os dados, Entre os fiéis do evangelicalismo, 19% têm o costume de jogar na Mega-Sena e outras loterias da Caixa, 9% tenta a Loteria Federal e ainda há 4% que tentam a sorte no jogo do bicho.

Entre católicos, o outro grande bloco religioso do país, os números ficam em 36%, 15% e 10%, respectivamente.

Nas apostas online, chamadas 'bets', e jogos como 'tigrinho', o jogo vira: 19% dos adeptos do catolicismo dizem que já se engajaram em ao menos um dos dois, contra 23% dos evangélicos.

Católicos são 51% dos 1.935 entrevistados pelo instituto. A margem de erro para esse recorte religioso é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Já evangélicos respondem por 24% do total, com uma margem mais ampla, de cinco pontos percentuais, por conta da amostra menor. O restante se divide entre quem tem outras religiões ou os 13% que relatam não ter nenhuma.

A sondagem foi feita nos dias 5 e 6 de novembro, em 113 municípios brasileiros.