Pecado? Mulher evangélica faz sucesso com sex shop no MS | A TARDE

Uma empresária de 44 anos, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, chama atenção nas redes sociais, com a venda de produtos sexuais. A dona do sex shop Béli Boutique, Gislaine Brito é evangélica, e, por isso, o empreendimento não foi visto com bons olhos pelos colegas fiéis.

A empreendedora diz que muitos se assustam quando fala sobre o negócio. Na loja, onde atende homens e mulheres, ela tentar quebrar o estigma de que sexo e prazer devem ser tabus. Gislaine sempre faz brincadeiras e publica vídeos com mensagens sobre o assunto nas redes sociais.

"Quem nunca usou um lubrificante, um produtinho, uma lingerie? Isso não é pecado, não. Eu acho que pecado é sair falando mal da vida de um, condenando o outro. [Do que adianta] uma saia lá embaixo, uma roupa tampada e uma língua que não cabe na boca? Eu falo besteira, eu dou risada. Mas tenho temor a Deus", disse a empresária à coluna Universa, do UOL.

A loja que já tem três anos de inaugurada, foi uma ideia de sua filha. Gislaine lembra que, no início, não entendia nada sobre o ramo de sex shop. "Foi tudo uma grande descoberta. Aprendi muito pelo feedback das clientes", disse a empresária que ainda revelou que, muitas das clientes, inclusive, são irmãs da igreja em que ela frequenta.

Apesar de ter sofrido preconceito, hoje a empresária conta que já não se importa mais. "Já me importei muito, chorei muito por causa disso. Mas ninguém tem que pagar a minha água e a minha luz. Eu já não ligo mais", finalizou.