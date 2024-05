Pedro Scooby detalha atual estado de saúde após voltar do RS | A TARDE

Alguns dias após voltar do Rio Grande do Sul, o surfista Pedro Scooby usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e dar mais detalhes sobre seu atual estado de saúde e da sua equipe. O artista estava no estado trabalhando como voluntário no resgate das vítimas das enchentes que atingiram a região.

“Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time, dois com H1N1, um está no hospital, eu graças a deus eu estou bem, tomei 2 vacinas, uma antitetânica e a outra hepatite A”, explicou, nos stories do Instagram.

Scooby também contou que sua esposa, a modelo Cíntia Dicker, está atuando como voluntária no Rio de Janeiro, arrecadando mantimentos para serem levados para o Sul.

“Patroa está fazendo um trabalho lindo, eu não tinha essa dimensão, porque eu estava lá resgatando as pessoas, quando cheguei aqui que eu entendi o trabalho que ela está fazendo de querer ajudar as pessoas que tão querendo enviar mantimentos para o Sul, enchemos dois caminhões, animal, parabéns”, disse.

