Peixes boiando são vistos nas ruas alagadas de Porto Alegre | A TARDE

A leve redução no nível do lago Guaíba já começa a deixar evidentes os rastros de sujeira e poluição nas ruas de Porto Alegre. A reportagem da Folha de São Paulo percorreu diferentes vias do centro da capital gaúcha e verificou que a água está baixando, mas em uma velocidade muito aquém da desejada pela população.

No bairro Praia de Belas, próximo à rua André Belo, foram encontrados peixes vivos nadando livremente próximos às vias que registraram alagamentos de mais de 1,5 metro. Foi no bairro vizinho, Menino Deus, que um jacaré de pequeno porte foi avistado na terça-feira, 7.

Já na rua Uruguai, no coração do centro histórico de Porto Alegre, cinco peixes mortos boiavam em um trecho da calçada, na parte mais rasa. Depois de atingir 5,32 metros na segunda-feira, 6, o nível do Guaíba caiu abaixo de 5 metros pela primeira vez na semana, marcando 4,86 metros às 18h15.

No Pop Center, shopping popular que tem terminais rodoviários no térreo, a água estava na metade de suas costelas, ele conta. A partir daquele ponto, preferiu não continuar a caminhada.

A inundação também afetou o nível do arroio Dilúvio, curso d’água que divide Porto Alegre ao meio, vindo do extremo leste e desembocando no Guaíba. A água ainda está muito alta, mas já é possível ver parte da vegetação ribeira amarelada, “queimada” pela água suja.

Publicações relacionadas