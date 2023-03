Pernambuco investe R$ 2 mi em monitoramento após ataques de tubarão

Com a ocorrência de três ataques de tubarão em Recife, o governo de Pernambuco vai investir R$ 2 milhões em pesquisas e monitoramento no litoral do estado, além de uma reformulação no Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit). O anúncio foi feito na quinta-feira, 9, durante encontro entre prefeitos das áreas costeiras da Região Metropolitana e representantes dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Pesca e Agricultura.

O montante será usado para a compra de receptores acústicos e ampliação da área de acompanhamento dos animais para toda a Região Metropolitana. As vítimas dos dois últimos ataques foram: uma adolescente, de 15 anos, que teve parte do braço amputada; um garoto, de 14, que perdeu a perna direita.

O Cemit é integrado pelo Corpo de Bombeiros, as polícias Militar e Civil e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). Conforme o governo, o comitê voltará a incorporar o Núcleo de Pesquisa Fábio Hazin, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Os ministérios da Pesca e Aquicultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação também vão compor o colegiado.

Anteriormente, o Cemit estava vinculado à Secretaria de Defesa Social (SDS). Entretanto, o órgão será transferido para a gestão da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, segundo anúncio da governadora Raquel Lyra (PSDB).

A gestão estadual ainda informou que, do total de investimentos, R$ 1,5 milhão serão repassados pelo Porto de Suape por meio do Projeto MegaMar, que faz o monitoramento de tubarões em parceria com a UFRPE e a Fundação Apolônio Salles (Fadurpe). Os outros R$ 500 mil vêm de subsídios da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.