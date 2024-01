Personal trainer morre de infarto aos 31 anos | A TARDE

O personal trainer Danilo de Campos, 31 anos, morreu em Ponta Grossa, no Paraná, vítima de um infarto no último sábado, 30. Segundo a viúva, Daniela Kuhn, horas antes de morrer Danilo foi sozinho a um hospital relatando mal-estar no estômago.

De acordo com Daniela, o marido não tinha problemas de saúde aparentes. Na rotina do jovem, estavam exercícios de musculação seis vezes na semana e dieta orientada por nutricionista.

Ainda segundo Daniela, o marido consumia whey protein (proteína do soro do leite), creatina e compostos para pré-treino – itens de consumo comuns entre frequentadores de academia. Ela também usa os produtos.

Para o G1, Daniela contou que a explicação que a família recebeu sobre o caso de Danilo é que o mal-estar no estômago dele foi reflexo do coração, que estava muito acelerado.

Durante a carreira, Danilo participou, uma única vez, de um campeonato de fisiculturismo, mas, segundo Daniela, ele não quis continuar no segmento devido ao esforço que a atividade demanda – inclusive para a saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Infarto Agudo do Miocárdio é a maior causa de mortes no Brasil. Os principais fatores de risco são tabagismo, sedentarismo, alimentação ruim, colesterol alto e estresse em excesso.