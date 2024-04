Pescadores encontram barco à deriva com corpos em decomposição | A TARDE

Pescadores encontraram, na manhã deste sábado, 13, corpos dentro de um barco à deriva no litoral do Pará.

A Polícia Federal (PF) informou que peritos e papiloscopistas de Brasília estão no local e usarão protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI). O número de corpos e nacionalidade das vítimas ainda não foi informado.

Segundo a Defesa Civil de Bragança, pescadores avistaram a embarcação durante o trabalho, na Baía do Maiaú, próximo a ilha de Canelas, em Bragança, região nordeste do estado, que dá acesso ao oceano Atlântico.



Ainda segundo a Defesa Civil, estão sendo mobilizados os órgãos no município e uma equipe saiu para localidade de Tamatateua, onde fica o porto mais próximo do local da embarcação.

O Corpo de Bombeiros do Pará informou que estão aguardando a maré encher, por volta de 19h deste sábado, para conseguirem buscar a embarcação.

Investigação

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou que abriu duas investigações sobre caso, uma na área criminal e outra civil. As investigações serão realizadas pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a defesa de direitos humanos.

"A investigação criminal deve focar em eventuais crimes cometidos e na responsabilização penal de autores. A investigação cível será para questões de interesse público e na proteção de direitos que não necessariamente envolvem crimes", informou o MPF.