Pesquisa: 69% dos brasileiros querem transar com colegas de trabalho | A TARDE

Anualmente, 1º de maio marca o Dia do Trabalho. Para comemorar a data, a plataforma Gleeden fez uma pesquisa entre seus usuários e descobriu que nada mais, nada menos que 69% dos brasileiros sentem ou já sentiram atração sexual por colegas de trabalho. Dentre eles, 27% já transaram com alguém do trabalho.

O mesmo levantamento ainda especificou que, em meio aos entrevistados que consumaram a atração sexual, 29% fizeram o “rala e rola” com um colega de outro departamento, 50% com alguém da mesma equipe e 13% com o chefe.

De acordo com a psicóloga e sexóloga Alessandra Araújo, relações sexuais nesses ambientes são conduzidas pela “emoção” que se sente com o perigo eminente.

“Além das questões pessoais que fazem uma pessoa sentir desejo por outra, é importante colocar o fator adrenalina na equação, uma vez que muitas pessoas consideram relações dentro da mesma empresa algo antiético, o que dá um ar de “relação proibida”, explica.