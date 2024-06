Pesquisa aponta dados alarmantes sobre uso do plástico no Brasil | A TARDE

Estatísticas sobre o uso e descarte de materiais plásticos são alarmantes. Cerca de 80% dos lixo encontrado nos mares do planeta contêm plástico e 14% desse volume é composto por sacolas. A informação foi divulgada através de um levantamento realizado pela Universidade de Cádiz, na Espanha.

De acordo com dados da ONU, a poluição por plásticos é, atualmente, a segunda maior ameaça ambiental ao planeta. Um em cada dez animais que aparecem mortos na costa brasileira, ingeriram plásticos. Ameaça que se agrava com a constatação de que o Brasil lança ao menos 325 milhões de quilos de resíduos plásticos todos os anos no oceano.



Em Salvador, a proibição da distribuição gratuita de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais completa um mês no próximo dia 12 de junho, e somente nas duas primeiras semanas em vigor, evitou que entrassem em circulação mais de 14 milhões de unidades de sacolas.

A medida, que aponta para a redução desse tipo de lixo, com longo tempo de decomposição, acompanha uma tendência que pode se tornar lei em todo o país.



Atualmente, no Congresso Nacional, está em tramitação o Projeto de Lei 2.524, que prevê a proibição da produção de plásticos de uso único no país, estabelecendo um marco regulatório para a Economia Circular do Plástico.

O texto está em avaliação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e tem apoio de dezenas de organizações ligadas à causa ambiental no país em um movimento denominado "Pare o Tsunami de Plástico".

