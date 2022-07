Pesquisa: cerca de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil

De acordo com dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), atualmente, mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, número superior à população inteira da Venezuela com 29.503 milhões de habitantes em 2022.

O levantamento mostra ainda que entre 2020 e 2022 o número de pessoas passando fome no país subiu em 14 milhões, ou seja, quase que dobrou a quantidade de pessoas em situação de insegurança alimentar.

Outro levantamento feito pela Rede Penssan mostra ainda que 63% das famílias chefiadas por mulheres estão em situação de insegurança alimentar.

Na divulgação do relatório neste ano, a Rede Penssan destacou que com esses números relativos à insegurança alimentar no país, o Brasil regrediu ao mesmo patamar em que se encontrava na década de 1990.