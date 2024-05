Pesquisa encontra agrotóxicos em biscoitos, macarrões e bebidas | A TARDE

Um levantamento feito pelo Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec) apontou que, dos 24 alimentos ultraprocessados produzidos no Brasil - com destaque para o consumo infantil - há resíduos de agrotóxicos em metade das amostras. Na terceira edição, foram analisados 24 ultraprocessados de oito categorias: macarrão instantâneo, biscoito maisena, presunto cozido, bolo pronto sabor chocolate, sobremesa petit suisse sabor morango, bebida láctea sabor chocolate, hambúrguer à base de plantas e empanado à base de plantas com sabor de frango.

Em cada categoria, foram selecionados os três produtos mais vendidos do mercado. Os testes foram feitos por um laboratório certificado pela Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), credenciado junto ao Ministério da Pecuária e Abastecimento (MAPA) e utilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em testes de resíduos de agrotóxicos.

O teste escolhido é um dos mais abrangentes, com capacidade de detectar resíduos de até 563 agrotóxicos diferentes.

"Precisamos alertar para o perigo duplo do consumo de ultraprocessados. Eles são produtos com excesso de nutrientes críticos, relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças do coração e hipertensão, além da presença de aditivos alimentares. E também temos consistentemente encontrado traços de contaminação com agrotóxicos nesses produtos, ou seja, são venenos tão potentes que continuam ali mesmo depois dos processos de produção nas indústrias", disse a coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Idec, Laís Amaral.

O glifosato foi o agrotóxico que mais apareceu nos testes, em sete das 24 amostras. Laís Amaral explica que o glifosato é o herbicida mais vendido no mundo, tido como “provavelmente carcinogênico ou capaz de causar câncer”, de acordo com a Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC) da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Veja os resultados:

Os ultraprocessados com mais traços de agrotóxicos, com quatro tipos diferentes em cada amostra, foram:

Biscoito maisena Marilan;

Biscoito maisena Triunfo.

Foram encontrados resíduos de três agrotóxicos diferentes nos produtos:

Hambúrguer à base de plantas Sadia

Empanado à base de plantas sabor frango Seara

Macarrão instantâneo Nissin

Macarrão instantâneo Renata

Bolo pronto sabor chocolate Ana Maria.

Foram encontrados resquícios de dois agrotóxicos no produto:

Empanado à base de plantas sabor frango Sadia.

E foi identificada a presença de um tipo de agrotóxico nos seguintes produtos:

Hambúrguer à base de plantas Fazenda Futuro

Empanado à base de plantas sabor frango Fazenda Futuro

Presunto cozido Aurora

Bolo pronto sabor chocolate Panco

Bebida láctea sabor chocolate Pirakids

Publicações relacionadas