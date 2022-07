Petista é morto por bolsonarista enquanto comemorava aniversário

Um homem foi morto a tiros enquanto comemorava seu aniversário de 50 anos com o tema do PT, em Foz do Iguaçu, Paraná. O guarda municipal Marcelo Arruda, que foi candidato a vice-prefeito pelo partido em 2020, recebeu dois tiros do agente penitenciário José da Rocha Guaranho, apontado como apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo testemunhas, ele teria gritado "Aqui é Bolsonaro!" durante os disparos.



Segundo testemunhas, Guaranho invadiu a festa, que estava sendo realizada na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, e começou a atirar pouco depois de Arruda apagar as velas do bolo. A vítima vestia uma camisa ilustrada com o rosto do ex-presidente Lula. A decoração da festa e o bolo tinham símbolos do PT.

De acordo com Secretaria de Segurança Pública do Paraná, houve troca de tiros e o assassino também foi baleado e segue internado.

A prefeitura de Foz do Iguaçu disse que Arruda era da primeira turma da Guarda Municipal, onde estava há 28 anos, e também ocupava o cargo de diretor da executiva do Sindicato dos Servidores Municipais. Ele deixa esposa e quatro filhos.

Gleisi Hoffmann, deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, se pronunciou por meio de nota: “Nosso companheiro e amigo Marcelo Arruda, guarda municipal em Foz do Iguaçu, foi assassinado ontem em sua festa de 50 anos. Um policial penal, bolsonarista, tentou invadir a festa c/arma. Trocaram tiros. Uma tragédia fruto da intolerância dessa turma”.

Nosso companheiro e amigo Marcelo Arruda, guarda municipal em Foz do Iguaçu, foi assassinado ontem em sua festa de 50 anos. Um policial penal, bolsonarista, tentou invadir a festa c/arma. Trocaram tiros. Ambos morreram.

Uma tragédia fruto da intolerância dessa turma 😭 pic.twitter.com/Ixj5ZXn6Us — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 10, 2022

Numa rede social, o ex-presidente Lula também lamentou o crime. “Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro; com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha”, disse.

Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro; com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. — Lula (@LulaOficial) July 10, 2022