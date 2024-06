Petrobras doa bombas de desalagamento para regiões do RS | A TARDE

Para ajudar no desalagamento das regiões atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a Petrobras, a pedido do Ministério de Minas e Energia, vai doar três bombas disponíveis nas bases dos centros de defesa ambiental da companhia em Imbé (RS) e Itajaí (SC).

Com capacidade de sucção de 270 metros cúbicos por hora, os equipamentos estão ajudando a desalagar áreas menores, espaços confinados ou interiores de edificações públicas. Um dos equipamentos foi utilizado para retirar a água de áreas alagadas no bairro Sarandi, em Porto Alegre, e as outras duas estão atendendo à região metropolitana.

A estatal e suas subsidiárias, como a Transpetro, também doaram recursos financeiros e equipamentos que ultrapassaram o valor de R$ 10 milhões. Além das respostas imediatas à emergência, a Diretoria da Petrobras criou um grupo executivo para aprofundar na análise e definir ações da companhia para contribuir com o cuidado com as pessoas, trabalhadores próprios e de empresas contratadas, fornecedores e retomada da economia do Rio Grande do Sul. A expectativa é que esse grupo apresente uma proposta de ações estruturantes para o estado e em resposta a eventos climáticos extremos.

Doações

A Petrobras também intensificou a doação de combustíveis, que até agora já foram 75 mil litros de Jet A, combustível para aeronaves da FAB; 5,4 mil litros de gasolina e 920 litros de diesel que abastecem barcos, viaturas e geradores de energia dos bombeiros, o que permitiu que resgates fossem feitos também durante a noite. Isso corresponde a R$ 2 milhões.

Segundo a estatal, outros R$ 2 milhões estão sendo utilizados para aquisição de itens de alimentação e higiene para as comunidades, incluindo as famílias atendidas pelo Clube de Empregados da Petrobras. Cerca de 1,9 milhão de litros de água potável já foram distribuídos, o que atendeu cerca de 100 mil pessoas por 20 dias. Também foram alugados banheiros químicos para abrigos.

“Desde o primeiro momento entendemos que era preciso fazer parte da solução, sendo coerente com nossos valores de proteção dos direitos humanos. Doações de combustíveis, empréstimo de equipamentos, aquisição de água, alimentos, cobertores são alguns tipos de demanda que recebemos”, afirma José Maria Rangel, gerente Executivo de Responsabilidade Social.

O Clube de Empregados da Petrobras, em Canoas, chegou a abrigar 600 pessoas e se organizando para que as famílias retornem para suas casas com um kit com colchão, itens de higiene, cesta básica e bota e luvas. Além disso, a Transpetro está em fase de aquisição de 400 colchões, mil cobertores, mil toalhas e mil cestas básicas, com parte do recurso de R$ 448 mil aprovados para doação. Uma equipe de saúde está realizando ações preventivas para combate de doenças infecciosas, leptospirose, saúde mental e assistência social.

Equipamentos para serviços essenciais

Em caráter de urgência, a Transpetro também aprovou a passagem de uma adutora na faixa do duto Orsul, no município de Canoas, para fornecimento de água à população. Foram, ainda, doados 30 metros de barreiras de contenção, equipamento de segurança para situações de emergência, para que o Departamento Municipal de Águas e Esgotos conseguisse retomar a captação e reestabelecer a distribuição de água na região metropolitana de Porto Alegre. Na última semana, foi cedido um helicóptero para transporte de gêneros essenciais, como alimentos e medicamentos. Em nove dias de operação, foram realizadas 24 horas de voo para transporte de carga superior a 20 mil quilos, um custo de R$ 1,94 milhões.

Para apoiar a logística de distribuição das doações, a Transpetro disponibilizou uma van de carga, 3 caminhões 3/4, 1 caminhão truck, 1 carreta e 8 pickups. Os veículos chegaram de diferentes regiões do Brasil, como São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Uma tenda e banheiros químicos foram alugadas para ponto de apoio comunitário em Rio Grande. Também foram doados equipamentos e utensílios de cozinha, como fogão industrial, freezer e pia entre outros itens para a montagem de uma cozinha solidária no Sindipetro no Rio Grande de Sul, onde estão sendo produzidas cerca de 600 refeições por dia.

