Petrobras encerra inscrições para concurso público nesta quarta | A TARDE

A Petrobras encerra nesta quarta-feira, 31, às 18h, as inscrições para o concurso público que oferece 6.412 vagas de nível técnico. No geral, são 916 contratações para início imediato e 5.496 para cadastro reserva.

O salário mínimo inicial é de R$ 5.878,82. Benefícios como previdência complementar, plano de saúde e participação nos lucros e resultados também são oferecidos. Para se inscrever, é necessário somente formação de nível técnico.

Os aprovados podem trabalhar nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. O concurso oferece vagas para as áreas: enfermagem do trabalho, inspeção de equipamentos e instalações, logística de transportes, manutenção, operação, operação de lastro, projetos, construção e montagem, química de petróleo, segurança do trabalho e suprimento de bens e serviços.

A inscrição custa R$ 62,79 e acontece no Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais têm direito a isenção.

A prova será aplicada em todas as capitais do Brasil e nas cidades de Araucária (PR), Betim (MG), Ipojuca (PE), Canoas (RS), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Campinas (SP), Cubatão (SP), Santos (SP), Paulínia (SP), Mauá (SP) e São José dos Campos (SP).

A avaliação vai acontecer no dia 24 de março e contará com 40 questões de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos. O resultado final sairá no dia 7 de junho.