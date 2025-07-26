Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Petroleiros fazem manifestações contra privatização do Polo Bahia Terra

Sindipetro e FUP reagem à possibilidade aventada pela Petrobras de vender campos terrestres de óleo e gás

Por Da Redação

26/07/2025 - 9:26 h
Imagem ilustrativa da imagem Petroleiros fazem manifestações contra privatização do Polo Bahia Terra
-

Após a presidente da Petrobrás, Magda Chambriard, aventar a possibilidade da privatização do Polo Bahia Terra, conjunto de campos terrestres de óleo e gás, a categoria petroleira se mobilizou em uma série de atos para protestar contra a intenção.

Segundo a coordenadora geral do Sindipetro Bahia, Elizabete Sacramento, a venda dos campos de produção do estado seria "inadmissível" e a categoria irá continuar a "vigilância" contra a venda de ativos da Petrobrás.

“Esperávamos esse tipo de movimentação em governos anteriores, com postura entreguista. Mas nós trabalhadores e trabalhadoras elegemos o presidente Lula para garantir outro tipo de projeto político. A luta, para nós trabalhadores e trabalhadoras, nunca será uma opção. A luta sempre será uma questão de sobrevivência", pontuou.

Em 2023, a Petrobras cogitou a venda dos campos para o consórcio PetroReconcavo/Eneva, mas recuou alegando em nota “a aderência estratégia ao portfólio, bem como o perfil de rentabilidade” do ativo.

O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, questionou a declaração ao contrapor com o investimento previsto de R$ 16 bilhões até 2029 para duplicar a produção de petróleo na Bahia, reforçando a importância da Bahia para o projeto político que dirige o país.

"Cobrei uma posição do governo federal, que através do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garantiu que não há disposição alguma em vender o Polo Bahia Terra. Estamos no governo Lula, que defende a Petrobrás, a geração de emprego e renda e a permanência da Petrobrás aqui na Bahia, onde ela nasceu e de onde ela nunca deverá sair", disse.

As ações sociais e atos políticos mobilizaram centenas de trabalhadores da categoria em aquipe, Santiago, EVF, Buracica, Araçás, Bálsamo e também no Torre Pituba.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campos petróleo Elizabete Sacramento Magda Chambriard óleo gás petroleiros protesto PetroReconcavo Eneva Polo Bahia Terra presidente lula privatização Petrobrás Sindipetro Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Câmera corporal mostra PMs executando morador de rua

Play

Vídeo: aluna é torturada com chutes e pauladas dentro de escola no MT

Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

x