Petroleiros realizam manifestações em defesa da vida e cobram mudanças na gestão de segurança

- Foto: Sindipetro-NF / Reprodução

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) realizaram, nesta sexta-feira (29), manifestações em várias bases, para cobrar mudanças na gestão de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde), participação das duas federações nas comissões de investigação de acidentes graves e fatais, retorno da Comissão de Prestadores de Serviço, recomposição e aumento dos profissionais concursados e condições de trabalho que garantam a segurança de todos os trabalhadores.

A mobilização nacional em defesa da vida foi convocada após dois petroleiros morrerem em acidente no Terminal de Angra dos Reis (RJ), da Transpetro, nesta quarta-feira (27). “Foram cinco mortes de petroleiros em menos de dois meses, isso deixa evidente a fragilidade das políticas de saúde e segurança na Petrobras”, pontua Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP.

A FUP e a FNP, logo que receberam a notícia das mortes na quarta-feira, suspenderam as duas rodadas de negociação sobre remuneração variável que estavam agendadas para esta semana.

O objetivo dos atos é pressionar a empresa a implementar o Grupo de Trabalho emergencial sobre SMS que foi acordado com entidades sindicais, em reunião com a diretora Clarice Coppetti, no dia 15 de outubro de 2024. Na ocasião, a FUP e a FNP decidiram suspender a negociação da PLR após três trabalhadores terem perdido a vida em um intervalo de apenas 72 horas.

As manifestações ocorreram nos terminais da Transpetro em Itajaí (SC); Campos Elíseos (Tecam), em Caxias/RJ; e Cabiúnas, em Macaé/RJ; Suape, em Ipojuca/PE; na Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), em Fortaleza/CE; na Refinaria de Capuava (Recap), em Mauá/SP; na Base Taquipe, em São Sebastião do Passé/BA; na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen); em Araucária/PR, na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas/RS; e na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim/MG.