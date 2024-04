PF apreende 400kg de cocaína em aeronave no interior de São Paulo | A TARDE

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira (9) cerca de 400kg de cocaína que estavam em uma aeronave interceptada no município de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo.

A interceptação ocorreu com o emprego de helicóptero da instituição e apoio da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar de São Paulo e da Polícia Militar do Paraná.

O voo teria saído do Paraguai e tinha como destino o interior de São Paulo. De acordo com as investigações, o avião possivelmente é clonado, uma vez que o verdadeiro teria sido inutilizado em operação da PF na terra indígena Yanomami em maio de 2023.

O piloto era habilitado desde 2021, foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Marília (SP).