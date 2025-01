PF apreende drogas escondidas em pasta de amendoim no RN

Drogas foram encontradas em vasilhas com pasta de amendoim - Foto: Divulgação | PF

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na última semana de 2024, aproximadamente 300 gramas de haxixe e 170 gramas de ecstasy ocultos em recipientes de pasta de amendoim no Rio Grande do Norte. As substâncias ilícitas foram interceptadas durante fiscalização de rotina no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) em Natal.

Os remetentes das encomendas tentaram burlar a fiscalização escondendo as drogas em sacos plásticos imersos na pasta de amendoim. As encomendas foram despachadas de São Paulo (SP) e Nova Ananindeua (PA), tendo como destinos finais Natal (RN) e São Gonçalo do Amarante (RN).

A detecção das substâncias contou com o auxílio da cadela farejadora Kiara, da raça pastor alemão Capa Preta, pertencente ao canil da PF. Durante a inspeção, Kiara sinalizou a possível presença de entorpecentes em duas encomendas, que foram então separadas e abertas por servidores da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) que também participaram da ação.

O material apreendido foi encaminhado para perícia, e a Polícia Federal instaurou inquérito policial para identificar e responsabilizar os envolvidos na conduta criminosa. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso.