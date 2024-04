PF deflagra maior ação de erradicação de plantios cannabis do planeta | A TARDE

A Polícia Federal deu início na manhã desta terça-feira, 2, em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) e com o apoio da Força Tarefa Conjunta e do Ministério Público Paraguaio, a 43ª fase da Operação Nova Aliança. Segundo a corporação, este é o maior operativo policial de erradicação de plantios ilícitos de cannabis do planeta.

A operação é uma continuidade à estratégia baseada na erradicação da droga em sua origem, evitando que uma grande quantidade de droga entre em circulação por meio da região de fronteira entre o Paraguai e o Brasil. A PF ainda não divulgou os números da ação.

Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime

UNODC indicam que, anualmente, em média, aproximadamente 5 mil toneladas de cannabis são apreendidas, no mundo, por meio de 1 milhão de operações policiais. A Nova Aliança alcança números semelhantes a cada 6 operações realizadas.

Conforme a corporação, a atuação na origem gera relevante economia no que seria investido na etapa investigativa, na fase judicial, na manutenção de presídios e, por fim, no sistema de saúde pública de ambos os países. Além disso, impacta de maneira significativa na estrutura que é atualmente liderada pelas maiores facções criminosas brasileiras e usa o tráfico de drogas como fonte de capitalização para posterior financiamento de outros crimes conexos, a exemplo do tráfico internacional de armas.