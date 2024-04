Casal preso com cocaína em cruzeiro na Bahia é liberado | A TARDE

O casal preso com cerca de 28 kg de cocaína em um navio de cruzeiro no Porto de Ilhéus, no sul da Bahia, foi liberado na tarde desta segunda-feira, 1º, após audiência de custódia.

Segundo informações da TV Santa Cruz, a Polícia Federal (PF) informou que os dois foram liberados após o juiz considerar os tratados internacionais. O Ministério Público Federal (MPF) deve recorrer da decisão.

A PF afirmou ainda que o casal embarcou no Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Barcelona, na Espanha. A dupla havia sido detida no sábado, 30, quando a embarcação estava atracada no porto.