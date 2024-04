PF detalha caso de corpos encontrados em barco no Pará | A TARDE

Os corpos encontrados dentro de um barco, em uma área conhecida como Barra do Quatipuru, próxima à praia de Ajuruteua, em Bragança (PA), De acordo com a Polícia Federal, que coordena os trabalhos de investigação sobre o caso, as vítimas seriam pessoas africanas.

Todos os corpos estão passando por perícia. A suspeita é que a embarcação vinda da África tenha se perdido no oceano e, ao se aproximar da costa, as correntes a tenham empurrado para o Brasil.

A operação de busca e resgate do barco terminou por volta das 23h30 do domingo, quando a embarcação foi deixada no porto de Vila do Castelo, em Bragança (PA). O barco foi encontrado a cerca de 20 km dali. A operação durou cerca de 16 horas.

Segundo a Marinha, o barco tinha dois acessos, um porão (onde também havia corpos) e não aparentava ter avarias no casco —o que praticamente descarta que ele tenha sofrido algum afundamento.

Até o momento, a PF informa que não é possível precisar o número de corpos na embarcação nem a nacionalidade do barco e dos mortos. Estima-se que havia cerca de 20 corpos.

Em vídeo, os pescadores que encontraram a embarcação dizem que as vítimas estavam nuas e em estado avançado de decomposição.