PF encontra sacos de dinheiro vivo com R$ 3,2 milhões

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 3,2 milhões em notas de R$50 e R$100, durante ação que investiga um esquema de pagamento de propina da Universidade Estadual de Roraima (UERR), em Boa Vista, no Estado de Roraima. A ordem da Vara de Organizações Criminosas da Justiça de Roraima autorizou buscas em endereços ligados aos investigados.

As buscas em endereços ligados aos investigados foram feitas por ordem da Vara de Organizações Criminosas da Justiça de Roraima. O montante estava em fardos etiquetados com R$50 mil na noite desta quinta-feira, 17, dentro de sacos de lixo, na casa do irmão de um empresário suspeito de participar do esquema. O valor era para pagar propina relacionadas ao esquema criminoso.

No local, também foram apreendidos quase 5 mil litros de combustíveis armazenados de forma irregular, de acordo com o g1. A empresa investigada é do ramo de engenharia e há menos de uma semana venceu uma licitação de R$16 milhões na UERR.

"A instituição não recebeu nenhuma comunicação oficial da Polícia Federal ou da Justiça, acerca das informações divulgadas, nem foi alvo de qualquer ação em todas as suas unidades administrativas e educacionais, mas adianta estar à disposição para colaborar no que for necessário, para que todos os fatos sejam esclarecidos, no intuito de resguardar o interesse público”, informou a UERR, em nota.

Segundo o g1, a PF chegou ao local depois da investigação indicar que seria feito um saque de grande valor em Boa Vista, para pagamento de propina relacionado à licitação na UERR. Além do montante milionário, foram apreendidos celulares e documentos que devem ser usados na investigação.