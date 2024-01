PF inclui opções 'cisgênero' e 'transgênero' em cadastros pessoais | A TARDE

A Polícia Federal (PF) incluiu os termos “cisgênero” e “transgênero” na lista de dados pessoais para as pessoas que prestarem depoimento na corporação, como testemunhas e investigados.

Com isso, as classificações passam a ser formalmente usadas em oitavas e em documentos oficiais, assim como as identificações referentes à “orientação sexual”, na qual o depoente poderá ser classificado em campos como “heterossexual” e “homossexual”.

Como termos ainda desconhecidos por parte da população, a documentação segue com uma explicação feita pela própria PF, ao lado da identidade de gênero, entre parênteses.

“Identidade de gênero homem (cisgênero; se identifica com o gênero do nascimento), orientação sexual heterossexual, nacionalidade brasileira”, diz o modelo adotado pela PF, com a explanação entre parênteses.