PF investiga grupo que compra ouro de terras indígenas

A Polícia Federal está com uma investigação em curso para averiguar o comércio ilegal de ouro extraído em terras indígenas, segundo reportagem da Folha de S. Paulo. O inquérito mira mineradoras que atuam de forma irregular no Norte do país.

Há a suspeita que empresários se utilizem de um garimpo localizado nas proximidades de Itaituba, no Pará, para manipular minério proveniente de território yanomami. A Polícia Federal também suspeita que a operação ilegal também utilize produtos extraídos de outras reservas ambientais na área amazônica, como em terras indígenas no Pará, Roraima e Rondônia.

As investigações avançaram após três operações no início do mês que colocaram a mineradora Gana Gold, atual M.M.Gold, como peça central do esquema. No total, a PF estima que as empresas envolvidas no caso movimentaram cerca de R$ 16 bilhões entre 2019 e 2021.

O veículo aponta ainda que as investigações da Polícia Federal identificam o empresário Rodrigo Martins de Mello se relacionando com a empresa investigada. Mello, que é pré-candidato a deputado federal pelo PL, de acordo com a Folha, é suspeito de comandar a operação logística que garante a exploração ilegal de ouro na terra yanomami. O grupo liderado por ele movimentou R$ 200 milhões em dois anos.

A operação para "esquentar" ouro funciona da seguinte forma:

1) - Autorizada pelo poder público a explorar determinada área, a empresa passa a minerar em garimpos clandestinos ou locais proibidos, incluindo terras indígenas;

2) - O ouro extraído ilegalmente desses locais não permitidos é declarado à Agência Nacional de Mineração (ANM);

3) - A declaração sobre a quantidade extraída tem a origem camuflada;

4) - No final da operação, o ouro é inserido na economia formal