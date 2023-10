PF investiga tráfico internacional de drogas em cinco estados | A TARDE

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Dontraz, nesta quinta-feira, 5, com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Na ação, são cumpridos 17 mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e 41 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

A operação contou com o apoio da Marinha do Brasil, da Polícia Militar de São Paulo e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Foram decretadas também ordens judiciais de sequestro de bens adquiridos pelos investigados com práticas criminosas, além do bloqueio de contas bancárias.

A PF trabalha nesta investigação desde abril de 2022, quando um pesqueiro de bandeira brasileira foi encontrado na costa africana com 5.457 kg de cocaína. Cinco brasileiros entre os tripulantes foram presos em flagrante. Em Fortaleza, a operação apreendeu 1.216 kg de cocaína que estavam em um pesqueiro que foi abordado em alto mar. Os seis tripulantes foram presos em flagrante.

Os investigados irão responder pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 40 anos de prisão.